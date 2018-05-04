Coventry City - Morecambe maç önü

İngiltere 2.Lig maçında Coventry City ile Morecambe, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Coventry City 74 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Morecambe 45 puanda ve 22. sırada. Coventry City son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Morecambe son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 302 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coventry City kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 1.90, Morecambe sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler.

Coventry City son haftadaki Morecambe müsabasında 2-1 kazandı.

Morecambe, Coventry City karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Coventry City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Coventry City, kendi sahasında 36 gol attı, 24 gol yedi.

Morecambe, dış sahada 3 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Morecambe 19 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.