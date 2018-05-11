Coventry City - Notts County maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Coventry City, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Notts County takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Coventry City son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Notts County, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 339 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coventry City kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Notts County sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Coventry City önceki hafta Stevenage mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Notts County, Yeovil Town karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.