Cracovia Krakow - Nieciecza maçı rakamları

Cracovia Krakow ve Nieciecza, 29 Nisan 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Cracovia Krakow son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nieciecza, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 550. İddaa'da Cracovia Krakow kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Nieciecza kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Cracovia Krakow önceki hafta Zaglebie Lubin mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Nieciecza, Piast Gliwice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cracovia Krakow, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Nieciecza, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nieciecza 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.