Cracovia Krakow - Nieciecza maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Cracovia Krakow ile Nieciecza, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Cracovia Krakow son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nieciecza son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 550. İddaa'da Cracovia Krakow kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Nieciecza kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Cracovia Krakow son haftadaki Zaglebie Lubin müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Nieciecza, Piast Gliwice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Cracovia Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cracovia Krakow, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Nieciecza, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nieciecza, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.