Cracovia Krakow - Pogon Szczecin maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Cracovia Krakow ile Pogon Szczecin, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 4 puanlı Cracovia Krakow 3. sırada bulunuyor, Pogon Szczecin 4 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Cracovia Krakow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pogon Szczecin, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 242. İddaa'da Cracovia Krakow kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Pogon Szczecin kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Cracovia Krakow önceki hafta Zaglebie Lubin mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Pogon Szczecin, Legia Warszawa karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Cracovia Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cracovia Krakow, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Pogon Szczecin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pogon Szczecin, 0 gol atarken 0 gol yedi.