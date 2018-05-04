Cracovia Krakow - Slask Wroclaw düellosu

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Cracovia Krakow, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Slask Wroclaw takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Cracovia Krakow 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Slask Wroclaw 6 puanda ve 1. sırada. Cracovia Krakow son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Slask Wroclaw son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 177 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cracovia Krakow kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Slask Wroclaw sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Cracovia Krakow son hafta oynanan Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Slask Wroclaw ise Korona Kielce maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cracovia Krakow, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Slask Wroclaw ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slask Wroclaw, 2 gol atarken 1 gol yedi.