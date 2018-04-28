Crawley Town - Crewe Alexandra maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig maçında Crawley Town ile Crewe Alexandra, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 58 puanlı Crawley Town 14. sırada bulunuyor, Crewe Alexandra 50 puana sahip ve 17. sırada. Crawley Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Crewe Alexandra, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 322 kodlu maçı oynayanlar; Crawley Town galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Crewe Alexandra galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Crawley Town önceki hafta Mansfield Town mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Crewe Alexandra, Barnet karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Crawley Town, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 28 gol yedi.

Crewe Alexandra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti. Crewe Alexandra, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 42 kez topu kendi kalesinde gördü.