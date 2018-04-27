Crawley Town - Crewe Alexandra maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig maçında Crawley Town ile Crewe Alexandra, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Crawley Town 58 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Crewe Alexandra 50 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Crawley Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Crewe Alexandra, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 322 kodlu maçı oynayanlar; Crawley Town galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Crewe Alexandra galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Crawley Town son hafta oynanan Mansfield Town maçında 2-2 berabere kaldı.

Crewe Alexandra, Barnet karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Crawley Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Crawley Town, kendi sahasında 29 gol attı, 28 gol yedi.

Crewe Alexandra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti. Crewe Alexandra, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 42 kez topu kendi kalesinde gördü.