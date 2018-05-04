CRB - Atletico Goianiense maçı ne zaman?

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. CRB, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. CRB son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Goianiense, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; CRB galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Atletico Goianiense galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

CRB son hafta oynanan Luverdense maçında 3-0 kazandı.

Atletico Goianiense ise Bahia karşılaşmasında 2-1 kazandı.

CRB, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Atletico Goianiense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Goianiense 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.