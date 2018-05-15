CRB - Avai maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. CRB, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Avai takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Maç öncesi CRB 6 puanla 13. sırada, Avai 8 puanla 8. sırada bulunuyor. CRB son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Avai, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 429 kodlu maçı oynayanlar; CRB galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.00, Avai galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

CRB son haftadaki Luverdense müsabasında 3-0 kazandı.

Avai, Brasil De Pelotas karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan CRB, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Avai, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avai 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.