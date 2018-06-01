CRB - Brasil De Pelotas maçı heyecanı

CRB ve Brasil De Pelotas, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. CRB 6 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Brasil De Pelotas 8 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Brasil De Pelotas, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; CRB galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Brasil De Pelotas galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

CRB önceki hafta America Mineiro mücadelesinde 1-0 yenildi.

Brasil De Pelotas ise Criciuma karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan CRB, 3 gol attı ve 6 gol yedi.

Brasil De Pelotas, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brasil De Pelotas 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.