CRB - Paysandu maçı istatistikleri

Brezilya Serie B maçında CRB ile Paysandu, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. 11 puanlı CRB 18. sırada bulunuyor, Paysandu 16 puana sahip ve 9. sırada. CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Paysandu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 194 kodlu maçı oynayanlar; CRB galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.70, Paysandu galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

CRB önceki hafta America Mineiro mücadelesinde 1-0 yenildi.

Paysandu ise Figueirense maçında 1-0 yenildi.

CRB, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. CRB, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Paysandu, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paysandu 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.