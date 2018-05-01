Cremonese - Novara maçı rakamları

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Cremonese, 01 Mayıs 2018 Salı günü Novara takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Cremonese 43 puanla 15. sırada, Novara 41 puanla 18. sırada bulunuyor. Cremonese son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Novara, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Cremonese galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Novara galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cremonese son haftadaki Novara müsabasında 0-1 yenildi.

Novara ise Cremonese maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Cremonese, 24 gol attı ve 26 gol yedi.

Novara, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Novara 20 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.