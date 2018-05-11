Cremonese - Venezia maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Cremonese ile Venezia, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 45 puanlı Cremonese 16. sırada bulunuyor, Venezia 66 puana sahip ve 5. sırada. Cremonese, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Venezia, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 228 kodlu maçı oynayanlar; Cremonese galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.70, Venezia galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cremonese son hafta oynanan Foggia maçında 3-1 yenildi.

Venezia ise Foggia maçında 2-4 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Cremonese, 25 gol attı ve 27 gol yedi.

Venezia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Venezia, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.