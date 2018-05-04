Creteil - Pau maçı heyecanı

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Creteil, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Pau takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Creteil 25 puanla 17. sırada, Pau 36 puanla 14. sırada bulunuyor. Creteil son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pau, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 194 kodlu maçı oynayanlar; Creteil galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.00, Pau galibiyet oranı 1.80.

Creteil son hafta oynanan Paris FC maçında 2-0 yenildi.

Pau ise Concarneau karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Creteil, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 19 gol yedi.

Pau, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pau 17 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.