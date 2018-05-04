Crewe Alexandra - Cheltenham Town maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig maçında Crewe Alexandra ile Cheltenham Town, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 53 puanlı Crewe Alexandra 16. sırada bulunuyor, Cheltenham Town 51 puana sahip ve 17. sırada. Crewe Alexandra, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cheltenham Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 303 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crewe Alexandra kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Cheltenham Town sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Crewe Alexandra önceki hafta Barnet mücadelesinde 4-1 kazandı.

Cheltenham Town ise Portsmouth maçında 6-1 yenildi.

Crewe Alexandra, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 31 gol yedi.

Cheltenham Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Cheltenham Town, deplasmanda 35 kez ağları sarsarken, 40 kez topu kendi kalesinde gördü.