Criciuma - Ituiutaba düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Criciuma, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Ituiutaba takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Criciuma 7 puanla 17. sırada, Ituiutaba 5 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ituiutaba, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Criciuma kazanır 1.65, berabere biter 2.90, Ituiutaba kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Criciuma önceki hafta Ceara mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ituiutaba ise Brasil De Pelotas maçında 2-1 kazandı.

Criciuma, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Ituiutaba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ituiutaba, 2 gol atarken 7 gol yedi.