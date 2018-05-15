Criciuma - Juventude maç önü

Brezilya Serie B maçında Criciuma ile Juventude, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; Criciuma galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Juventude galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Criciuma önceki hafta Brasil De Pelotas mücadelesinde 3-2 yenildi.

Juventude, Santa Cruz karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Criciuma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Criciuma, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Juventude ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Juventude, 3 gol atarken 3 gol yedi.