CRISPR-Cas9 nedir? CRISPR-Cas9 ne işe yarar?

Genom düzenleme aracı olan CRISPR tekniğinin DNA'yı düzenlemesi ilk kez canlı olarak görüntülendi.

GENOMA EKLEME VE ÇIKARMA YAPILABİLİYOR

Japonya'daki Kanazawa Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip, çok yüksek çözünürlüklü bir taramalı kuvvet mikroskobu olan atomik kuvvet mikroskobu kullanarak hareketli görüntüyü kaydetmeyi başardılar.

Genetik mühendisliği tekniği olan CRISPR-Cas9 teknolojisiyle genetikçiler ve tıp araştırmacıları, genomun çeşitli kısımlarına ekleme veya çıkarma ya da DNA dizilimininde değişim yapabiliyor.

PEKİ DNA DÜZENLEMESİ NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAYACAK?

CRISPR-Cas9 teknolojisi, kanser, Hepatit B, yüksek kolesterol gibi pek çok tıbbi rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek.

CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 nedir?

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