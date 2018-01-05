HTSPOR.COM ÖZEL | YAĞIZ SABUNCUOĞLU
Krasnodar forması giyen Cristian Ramirez, oyuncunun menajerlik şirketi tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe yönetimi yapılan bu öneriyi reddetmedi ve oyuncunun durumunun görüşülmesi için Cristian Ramirez'in menajerine randevu verdi. Transferle ilgili ilk görüşme hafta sonu yapılacak.
FENERBAHÇE, SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYOR
Gündeminde Domenico Criscito olan Fenerbahçe, ikinci aday olarak o bölgeye Cristian Ramirez'i de ekledi. Bu hafta sonu yapılacak görüşme sonucunda Cristian Ramirez transferi şekillenecek. Fenerbahçe ilk etapta oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve yapılan görüşmeler bu teklif çerçevesinde ilerleyecek.
BU SEZON 14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Krasnodar forması giyen Ekvadorlu savunma oyuncusu Ramirez, Rusya Premier Lig'de bu sezon oynadığı 14 maçta 1 asist yaptı. Opta verilerine göre %84 pas yüzdesiyle oynayan Ramirez, maç başına 0,7 top kapma ve 0,5 isabetli orta yüzdesiyle oynuyor. Boyuna rağmen hava topu kazanma konusunda çok da fena bir performans sergilemeyen Cristian Ramirez, maç başına 0,8 hava topu kazanıyor. İkili mücadelelerde fizik olarak biraz zayıf kalan Ekvadorlu bek, %42 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor.
12 Ağustos 1994 tarihinde ülkesi Ekvador'un Santo Domingo şehrinde doğan Cristian Ramirez, kariyerinde Independiente, Fortuna Düsseldorf, Nürnberg ve Ferencvaros forması giydi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMIŞTI
Ekvadorlu bek, 2016/17 sezonunda Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti. Ramirez, iki maçta da 90 dakika sahada kaldı. Cristian Ramirez, Aralık 2016 yılında Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros'tan 1.5 milyon Euro karşılığında Krasnodar'a transfer olmuştu.
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