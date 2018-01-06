HTSPOR.COM ÖZEL | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Fenerbahçe'de sol bek transferi için yapılan girişimler devam ediyor.

RAMIREZ İÇİN İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe'ye oyuncunun menajerlik şirketi tarafından önerilen Krasnodar'ın genç sol beki Cristian Ramirez için ilk görüşme bugün yapıldı. Cristian Ramirez'in Türkiye temsilcisi ile menajeri, hafta içinde Fenerbahçeli yetkililer ile bir görüşme daha yapacak ve transfer nihai bir karara bağlanacak.

HAFTA İÇİ BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Bugün yapılan görüşmeler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Sarı Lacivertli ekip, ilk aşamada Ramirez'i kiralamayı düşünüyor. Yapılan transfer görüşmesinin ardından Aykut Kocaman ile de görüşen Fenerbahçeli yetkililer, Cristian Ramirez ismini Kocaman'ın onayından geçirdi.

Fenerbahçe, Cristian Ramirez'in menajeri ve Türkiye temsilcisi ile hafta içinde bir görüşme daha planlanıyor.

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