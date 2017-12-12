Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun model sevgilisi Georgina Rodriguez, geçtiğimiz ay dünyaya gelen kızı Alana Martina Ronaldo ile birlikte Hello dergisi için kamera karşısına geçti.



Ronaldo ile ilişkisi ve annelik hakkında soruları cevaplayan Rodriguez, “Bebeğimiz bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Ben ve Ronaldo her zamankinden daha mutluyuz. Gerçekten çok şanslı bir kadınım” dedi.



22 yaşındaki Rodriguez doğum sonrası sosyal medyadan, "Alana Martina 12.11.2017'de doğdu. Sağlığı için şükürler olsun. Bu duyguyu hiçbir şeye değişmem" mesajını yayınlamıştı.

Cristian Ronaldo

Georgina Rodriguez