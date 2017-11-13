Cristiano Ronaldo 6 ayda 3. kez baba oldu

Daha önce Cristiano Junior ve Eva Marina ile Mateo isminde 3 çocuğu olan Cristiano Ronaldo, 4. kez baba oldu.



Real Madrid'li yıldızın kız arkadaşı Georgina Rodriguez, bu ilişkiden olan ilk çocuğunu doğurdu.

Portekizli oyuncu, Alana Martina ismini verdiği kızının fotoğrafını ilk oğlu ve kız arkadaşının da olduğu fotoğrafla sosyal medya hebasından paylaştı.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 12, 2017

Geçen Haziran ayında taşıyıcı anne yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan Ronaldo, böylece yaklaşık 6 ay sonra bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

Geçen hafta baba olmanın nasıl bir şey olduğu yönündeki düşünceleri sorulan Ronaldo, "Baba olmak eşsiz bir duyğu ve beni tamamen değiştirdi. Daha önce sahip olmadığım, olaylara sevgiyle bakma düşüncesini öğretti" açıklamalarını yapmıştı.