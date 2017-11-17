Cristiano Ronaldo: ''7 Ballon d'Or ve 7 çocuk istiyorum''

Cristiano Ronaldo'da hedef '7'

Fransa basınına konuşan Ronaldo, Real Madrid ve kendisinin bu sezonki performansı ile kişisel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kariyerinde 4 Altın Top'u bulunan ve bu sezonki ödülün de en iddialı adayı konumundaki Ronaldo, "Bu sezonki Altın Top için hiç endişelenmiyorum çünkü kazanacağımdan eminim. Beşinci kez aynı başarıyı tekrarlamak kariyerim açısından önemli. Gelecek sezonlarda da kazanmak istiyorum ve kariyerimi mümkün olduğunca uzatarak 7 Altın Top ile noktalamayı hedefliyorum. Buna başaracak hırsım var." diye konuştu.

Hafta başında dördüncü kez çocuk sahibi olan Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu, aileye verdiği değerin özellikle son yıllarda arttığını belirterek, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid'in Barcelona ile arasındaki puan farkının 8'e çıkması ve ligde üçüncü sırada yer almasının hatırlatılması üzerine Portekizli futbolcu, "Harika olmasa da iyi bir sezon geçiriyoruz. Ligde bazı puanlar kaybettik ama Şampiyonlar Ligi'nde hala iyiyiz. Sezonun daha başındayız ve oynayacağımız çok maç var. Sakin kalarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz çünkü daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cristiano Ronaldo, bu sezon gol yollarında önceki yıllara oranla daha suskun olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını vurgulayarak, "Kötü oynadığıma inanmıyorum. İnsanlar iyi oynamak ile harika performans sergileyerek gol atamamak arasındaki farkı anlamıyorlar. Gol makinesi olarak görülüyorum ve insanlar her maçta aynısını tekrarlamamı bekliyor. Gol atamadığında kimse sahadaki performansınla ilgilenmiyor. Eleştirileri anlıyorum ama kabul etmiyorum." diye görüşünü belirtti.

Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 lig maçında 1 gol attı.

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