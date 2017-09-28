Cristiano Ronaldo'dan "Come to Beşiktaş" mesajına cevap

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından bir Beşiktaş taraftarının mesajını yanıtladı.

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, bir Beşiktaş taraftarının "come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajına, "Pepe ve Quaresma orada, bana ihtiyaçları yok." cevabını verdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 27, 2017

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