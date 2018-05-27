Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanan maçla birlikte sahibini buldu. Real Madrid, Benzema ve Gareth Bale'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak üst üste 3. kez, toplamda ise 13. kez Şampiyonlar Ligi kupası'nı kazandı!

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 15 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından 6. kez bu unvanın sahibi oldu.



Portekizli yıldız, yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsarak turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını da elde etmişti.