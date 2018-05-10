Facebook Watch ile dijital yayın mecralarının arasına katılmayı hedefleyen Facebook, bu noktada muadillerinin girmediği bir topa giriyor ve gençlere yönelik futbol temalı bir dizi çekmeyi planlıyor. Üstelik dizinin yapımcı kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu da dahil eden sosyal medya devi, Portekizli süper yıldıza projede yönetici koltuğu da sunmuş durumda.

New York'taki küçük bir kasabada yer alan kız futbol takımının hikayesine odaklanacak olan dizide, futbolun ırk, sınıf, etnik köken gibi farklılıkları aşarak insanları bir araya getirmesini, arkadaşlıklarını ve aileler ilişkilerini izleyeceğiz.

Projenin başında daha önce Memphis Beat adlı diziyi hazırlayan Liz Garcia ve Josh Harto bulunuyor. Önümüzdeki aylarda proje hakkında daha detaylı bilgiler yayınlanması bekleniyor.