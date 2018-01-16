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Ronaldo ile ilgili bir iddia da İspanyol medyasından geldi.

AS Gazetesi'nin haberine göre; Real Madrid'den ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a dönmek istiyor. Jose Mourinho ile görüşen ve bu transfer konusunda onay alan Ronaldo, Real Madrid ile olan sözleşme görüşmelerini de askıya aldı.

Yakın çevresine ve takım arkadaşlarına ayrılacağını söyleyen Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 14 maçta sadece 4 gol atabildi. 2 de asist yapan Portekizli süperstarın Real Madrid ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.