Cristiano Ronaldo'nun fitness hocası İstanbul'da

Instagram'da 12 milyon takipçisi olan ve bir zamanlar Cristiano Ronaldo'nun fitness eğitmenliğini yapan dünyaca ünlü model Michelle Lewin, ilk kez geldiği İstanbul'da 'The Show Turkey'yarışmasında yer alacak.

"DOLU DOLU VAKİT GEÇİRMEK İSTİYORUM"

DHA'nın haberine göre; ünlü model Michelle Lewin, böyle bir organizasyonda yer alacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "İstanbul'a ilk kez geliyorum. Çok heyecanlıyım. 4 gün kalacağım İstanbul'da dolu dolu vakit geçirmek, tarihi ve kültürel yerleri de görmek istiyorum" dedi.

Türkiye'de ilk kez böyle bir yarışma düzenleneceğini belirten ünlü fitness modeli, "Bu yarışma Türkiye'de ilk olduğu gibi dünya üzerinde yapılanlarından da farklı. İçinde güzel bir eğlence tonajı da var. İnsanlar bu yarışmaya katılarak sağlıklı yaşamın önemini aktaracaklar. Ayrıca diğer insanları da böyle bir vücuda sahip olmaları için teşvik edecekler" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 15 farklı ülkeden 50'den fazla sporcunun katılacağı "The Show Turkey" yarışması cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü'nde saat 10:00'da yapılacak.

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