Cristiano Ronaldo'nun kırdığı rekorlar! İşte Cristiano Ronaldo'nun tüm kariyeri

Cristiano Ronaldo, iki yıldır harika günler geçiriyor. 2016'da Avrupa şampiyonluğu, 2016 ve 2017'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madridli yıldızın ülkesine heykeli bile dikildi!
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32 yaşındaki yıldız, 2016 gibi 2017'de de zirvedeydi. 3 Haziran'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde profesyonel kariyerindeki 600. golünü kaydetti.
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Ronaldo ayrıca France Football dergisi ile 2010'dan beri yürütülen, geçen sene bozulan ortaklığın ardından hayata geçirilen FIFA Yılın En İyi Ödülleri'nde de zirvedeydi.
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Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarlık geliriyle Haziran 2016 ile Haziran 2017 arasında en çok kazanan sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.
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Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu.
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2016 senesi aslında Ronaldo için pek de iyi başlamamıştı. Ezeli rakibi Lionel Messi, Ocak 2016’da Ballon d’Or ödülünü kazanarak beşinci kez mutlu sona ulaşırken, Ronaldo’nun üst üste üçüncü zaferini engellemeyi de başardı.
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Takip eden süreçte gollerini sıralamaya başlayan Ronaldo, Rafa Benitez yönetiminde La Liga’ya kötü başlayan Real Madrid’i adeta şaha kaldırdı. Benitez, Ocak 2016’da Valencia’yla 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından görevinden ayrıldı ve yerine Zinedine Zidane getirildi.
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Ligdeki ilk 12 maçında dokuz galibiyet alan Real, bu performansa rağmen ligi Camp Nou deplasmanına Barça’nın 10 puan gerisinde çıktı. 2 Nisan’da Ronaldo ile Messi’yi karşı karşıya getiren El Clasico, 10 kişi kalan Real’in geriden gelip 2-1 kazanmasına ve Barcelona’nın 39 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmasına sahne oldu.
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85. dakikada konuk ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Ronaldo, o sezonki 42. golüne imza atarken, tabelayı değiştirmesi için iyi oynamak zorunda olmadığını herkese gösteriyordu!
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Real Madrid’in geri dönüşü, La Liga’daki şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam etmesini sağladı ancak onlar için Şampiyonlar Ligi çok daha büyük bir hedef olarak duruyordu.
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Çeyrek final ilk maçında Wolfsburg deplasmanında aldıkları 2-0’lık mağlubiyet, birçokları için hayallerin çöpe gitmesi anlamına geliyordu. Ne var ki Bernabeu’da oynanan rövanşta sahneye bir kez daha Ronaldo çıktı ve yaptığı hat-trick’le Real’i yarı finale taşıdı.
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Ronaldo’yla altı sezon birlikte oynayan ve FourFourTwo'ya konuşan İngiliz savunmacı Rio Ferdinand’a göre bu performans, Portekizli oyuncuyu diğerlerinden ayıran nüansı ortaya koyuyor. “İyi oyuncular bir şeylerin olmasını beklemez, gidip ‘Topu bana verin!’ der ve fark yaratır. İşte Ronaldo böyle bir oyuncu!” diyor Ferdinand.
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Camp Nou’daki galibiyet ve Wolfsburg karşısındaki unutulmaz geri dönüş sonrası farklı bir motivasyon yakalayan Real, Barça’yı La Liga’nın son haftasına kadar kovaladı ancak sezonu rakibinin 1 puan gerisinde tamamladı. Artık tüm dikkatler, bir diğer ezeli rakip Atletico Madrid’le San Siro’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi.
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120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılara geçildiğinde, Ronaldo yedek kulübesindeki hocasına bir şeyler söylemek için yanına gitti. “Penaltılar kullanılmadan önce Zidane’ın yanına gidip ‘Beşinci penaltıyı ben kullanayım çünkü gol atacağımı hissediyorum’ dedim” diyordu maçın ardından Ronaldo.
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Ronaldo, belki de birçok oyuncunun cesaret edemeyeceği bir şeyi yaptı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu, Sloven kaleci Jan Oblak’ı mağlup ederek Real Madrid’e 11. kendisine de üçüncü Kupa 1 zaferini yaşattı.
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Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun rehavetine kapılmadan Euro 2016’ya odaklanan Ronaldo, kariyerinin en önemli başarısına imza attı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilmeyen ve grubunu üçüncü bitirip ikinci tur vizesi alan Portekiz, 90 dakikalar itibarıyla sadece bir kez galip gelebildiği Avrupa Şampiyonası’nı Ronaldo önderliğinde şampiyon olarak tamamlarken büyük bir sansasyon yarattı.
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Hiçbir zaman pes etmemesi ve bütün ihtimaller bile aksini gösterirken sahneye çıkacak cesareti kendinde bulabilmesi, onu bu kadar üst düzey bir futbolu yapıyor. “Cristiano kaybetmekten nefret ederdi. Eğlence olsun diye oynadığımız masa tenisi maçlarını bile kazanmak isterdi.
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Kaybettiğinde bize ‘Çok defansif oynadınız, biraz hücum edin’ gibisinden şeyler söylerdi. Kaybettiği her maçın ardından mutlaka rövanş isterdi!” sözleriyle özetliyor onu Sporting altyapısındayken Ronaldo’nun oda arkadaşı olan Miguel Paixao.
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Portekiz’in ev sahipliği yaptığı Euro 2004’ü finalde kaybeden Ronaldo, müze koleksiyonundaki eksik parçayı nihayet tamamladı. “Portekiz halkı için bunun ne anlama geldiğini hayal bile edemezsiniz!” diyor Ronaldo.
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“Kariyerimin en mutlu anıydı. Şampiyonlar Ligi, Altın Top, Altın Ayakkabı, Premier Lig, La Liga… Hepsi çok önemli ama Portekiz formasıyla bu kupayı kaldırmak; Arjantin, Brezilya ya da Almanya formasıyla kaldırmaktan çok daha farklı bir şey.” Aslında biliyoruz. Doğduğu şehirde adına yapılan heykel bu hafta gündemi epey bir meşgul etti!
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Paixao, Ronaldo’nun küçük yaşlardan farklı bir düşünce yapısına ve olgunluğa sahip olduğunu söylüyor: “Bir akşam televizyonda Real Madrid maçı izlerken bana ‘Bir gün Real Madrid forması giyeceğim’ demişti. Antrenman dışındaki vakitlerini sürekli kendini geliştirmek için kullanırdı. Ayaklarına ağırlık takıp dripling çalışması yapar, daha güneş doğmadan koşuya çıkardı. Akşamları gizlice spor salonuna gidip halter çalıştığını da hatırlıyorum.”
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Şu anki Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü ve bir dönem Sporting’i çalıştıran Fernando Santos, Ronaldo’nun kendini geliştirme konusunda ne kadar istekli olduğunu gördüğünde zirveye çıkabileceğine yüzde 100 inanmış.
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“Dünyanın en iyisi olmak istiyorsanız, sahip olduğunuz yeteneği çalışma azmiyle birleştirmelisiniz. Cristiano da bunu yapıyor. Sporting’de görev yaparken bir keresinde ona ‘Çok iyi sıçrıyorsun ama kafa vuruşların iyi değil’ demiştim. Ertesi sabah antrenman sahasına herkesten önce gelip kafa vuruşu çalıştığını gördüm. İşine ve kendini geliştirmeye bu kadar odaklanmıştı.” ifadeleriyle Ronaldo'yu özetliyor Santos.
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İşte bu azim, Ronaldo’nun 17 yaşında Sporting A takımına çıkmasını sağladı. Aradan geçen 15 senede hırsında en ufak bir eksilme yok! Real Madrid’le beş yıllık, sponsoru Nike’la da ömür boyu sözleşme imzalayan Ronaldo, gözünü daha da yukarılara dikmiş durumda.
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Bunun özeti de sözleşmeye imza attıktan sonrası yaptığı “Şu an tek hedefim, kalan yıllarımın tadını çıkarmak. 10 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Bunu söylediğimde insanlar şaka yaptığımı sanıyor ama zihinsel ve fiziksel olarak kendimi iyi hissettiğim sürece emekli olmayı aklımdan bile geçirmem. 41 yaşıma kadar oynamayı hedefliyorum.” açıklaması!
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41 yaşına kadar oynayabilir mi bilemiyoruz ancak hayallerinin ucu bucağı olmadığını biliyoruz. 31 yaşındayken bile hayal kurmaktan geri kalmıyor. Nasıl ki 12 yaşındaki Ronaldo’nun bir planı vardı, 31 yaşındakinin de var!
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“Hayalperest biriyim ve en büyük motivasyonum, adımı dünyanın zirvesine yazdırmak. Belki diğer futbolcular emekli olduğunda ne yapacağını bilmiyor olabilir ama benim aklımda net bir şey var. Hayat futboldan ibaret değil. Futbolu bıraktıktan sonra sinema filminde oynamak gibi farklı şeyler denemek istiyorum.” diyor yıldız futbolcu.
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Peki Ronaldo futbol dünyasını nasıl fethetti? Forma giydiği her maçta bir rekoru daha geride bırakan futbolcunun geçmişi bir hayli ilginç... Boyunun uzun görünmesi için fotoğraf çekimlerinde parmak uçlarında duran yıldızın hayatında birçok bilinmeyen bulunuyor.
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İşte Ronaldo'nun geçmişi, bilinmeyenleri ve rekorları!
Profesyonel kariyerine 2001 yılında Sporting Lisbon'un U19 takımında başlayan Ronaldo, 2003'te İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak yolu Sir Alex Ferguson'la kesişene kadar birçok yoldan geçti.
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Ronaldo 15 yaşındayken kendisine futbolu bıraktırmaya zorlayabilecek bir kalp çarpıntısı tanısı konuldu. Sporting kulübü çalışanları bu durumdan haberdar edildi ve annesi, Ronaldo'nun hastanede yatması için onayını verdi.
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Alvalade stadının açılış maçında, Sporting Lizbon'un Manchester United'ı 3-1 mağlup ettiği özel karşılaşmada Manchester United Menajeri Alex Ferguson'un dikkatini çekti ve İngiltere'nin yolunu tuttu.
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Hastanedeyken, kalbindeki probleme neden olan bölge, bir lazer operasyonuyla yakıldı. Ameliyat sabahleyin başladı ve Ronaldo öğleden sonra taburcu edildi. Sadece birkaç gün sonra antrenmanlara başlamıştı bile!
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16 yaşındayken o zamanki Liverpool teknik direktörü Gérard Houllier tarafından fark edildi, ama Liverpool, Ronaldo'nun henüz çok genç olduğunu ve yeteneklerini geliştirmesi gerektiğine karar verdi ve reddetti.
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Manchester United'taki ilk golünü 1 Kasım 2003'te Portsmouth'u 3-0 yendikleri maçta frikikten attı. United'ın Premier Lig'deki 1000. golünü 29 Ekim 2005'te Middlesbrough'a 4-1 yenildikleri maçta attı.
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13 Nisan 2007'de kendisini Manchester United tarihinde en fazla ödenen futbolcu yapan haftalık 120 bin sterlinlik (toplam 31 milyon sterlin) 5 senelik anlaşma yaptı.
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Ronaldo, Manchester United forması altında ilk hat-trickini 12 Ocak 2008'de Old Trafford'da Newcastle United'ı 6-0 yendikleri maçta yaptı. 2007-2008 sezonunda toplam 41 gol atarak George Best'in bir sezonda en çok gol atan kanat oyuncusu rekorunu kırdı.
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2009'da 94 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'in yolunu tuttu ve bir başka macera başladı! Ronaldo, kızkardeşiyle beraber "CR7" adı altında bir butik mağazası açtı.
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8 Ocak 2009'da Ronaldo, Manchester Havalimanı yakınlarındaki bir tünelde Ferrari 599 GT marka otomobiliyle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Birkaç saat sonra antrenmanlara katıldı.
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Ronaldo, 2007'de meme kanseri olan annesinin tedavi edildiği hastaneye Mart 2009'da 100 bin sterlin bağış yaptı. Annesinin hayatını kurtaran doktorlara ve hemşirelere çok minnettar olduğunu söyledi.
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3 Şubat 2013'te oynanan Granada maçında kariyerinde kendine kalesine ilk golünü attı. Takım otobüsünde en arkada oturan Ronaldo, uçaklarda ise en önde oturup, uçaktan ilk çıkan isim oluyor.
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8 saniye içinde rakibine 13 farklı hareket yapacak kadar hızlı ayaklara sahip. Ronaldo’nun şutlarında top saatte yaklaşık 130 kilometre hızla gidiyor. Ronaldo, keskin nişancılardan daha seri hareket ederek topu sürüyor!
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ BAŞARDI!
Real Madrid'in, deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekibi Bayern Münih'i, uzatma sonunda 4-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında "hat-trick" yaparak yarı finale yükselmesinde başrol oynayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan ilk futbolcu unvanını elde etti.
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 137 maçta 100 gol atan Ronaldo'nun ardından bu alanda, 114 müsabakada 94 kez fileleri havalandıran Lionel Messi ve 142 karşılaşmada 71 kez skor yüküne katkı sağlayan Raul Gonzalez sıralandı. Dördüncü sıradaki Ruud van Nistelrooy 73 maçta 56 gol attı.
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REAL MADRID'IN EN GOLCÜSÜ!
Ronaldo, Real Madrid'de tarihin en skorer oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Eflatun-beyazlı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 404 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 413 kez havalandırdı. Golcü futbolcunun ardından 741 karşılaşmada 323 gol atan Raul Gonzalez ile 396 maçta 308 kez skor tabelasını değiştiren Alfredo Di Stefano sıralandı.
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Portekizli oyuncu, Real Madrid ile La Liga'da en fazla gol atan ve en çok hat-trick yapan (38) oyuncu olarak da öne çıkıyor. Ronaldo, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan derbide en fazla gol atan (18) futbolcu konumunda yer alıyor.
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Ronaldo, Real Madrid'de en fazla gol atan, La Liga'da en çok hat-trick yapan, bir futbol maçının her dakikasında gol sevinci yaşayan, Kupa 1'de bir sezonda en fazla gol kaydeden ve Portekiz Milli Takımı'nda en çok forma giyen ile en fazla fileleri havalandıran oyuncu olmak üzere birçok farklı alanda rekor kırdı.
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BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN!
Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014'ü 17 golle tamamlayan Ronaldo, bu alanda bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Kupa 1'de bir sezonda en çok gol atan futbolcular sıralamasında Ronaldo'yu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Barcelonalı Messi takip ediyor.
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PORTEKİZ'İN DE EN GOLCÜSÜ
Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda tarihin en fazla forma giyen ve gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.Milli takım ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 2003'ten bu yana 147 maça çıktığı Portekiz formasıyla 79 kez fileleri havalandırdı.
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2016-2017 ARASINDA EN ÇOK KAZANAN SPORCU!
İspanyol ekibi Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu. Forbes dergisinin Haziran 2016 ile Haziran 2017 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.
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