Cristiano Ronaldo'nun kırdığı rekorlar! İşte Cristiano Ronaldo'nun tüm kariyeri

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“Kariyerimin en mutlu anıydı. Şampiyonlar Ligi, Altın Top, Altın Ayakkabı, Premier Lig, La Liga… Hepsi çok önemli ama Portekiz formasıyla bu kupayı kaldırmak; Arjantin, Brezilya ya da Almanya formasıyla kaldırmaktan çok daha farklı bir şey.” Aslında biliyoruz. Doğduğu şehirde adına yapılan heykel bu hafta gündemi epey bir meşgul etti!