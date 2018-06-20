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HER TÜRLÜ ATIYOR!

Ronaldo, her geçen gün yeni bir rekor daha kırıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen adeta gençleşen Portekizli yıldız, 2002'den bu yana bir Dünya Kupası'nda hem sağ ayak hem sol ayak hem de kafayla gol atan dördüncü futbolcu oldu.