Son beşi üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, EURO 2016'daki şampiyonluğunun ardından 2018 Dünya Kupası'na da yenilgisiz başladı! B Grubu'nda İspanya, Fas ve İran ile mücadele eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, takımını golleriyle sırtlıyor!
2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa aday iki takım olan İspanya ile Portekiz, B Grubu maçında karşılaştı. Ronaldo'nun Dünya Kupası tarihine geçecek bir performans sergilediği maç izleyenleri mest etti. Maça hızla başlayan Portekiz, 4. dakikada Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 24. dakikada İspanya, Diego Costa ile cevap verdi. Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, 44'te bir kez daha ülkesini öne geçirdi. İlk yarı Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
55. dakikada Diego Costa, gol düellosunda skoru 2-2'ye getirdi. 3 dakika sonra Nacho Fernandez, maçı ilk kez İspanya lehine çeviren golü kaydetti. Maçta son sözü Cristiano Ronaldo söyledi... 88. dakikada frikikte topun başına geçen Ronaldo, topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi.
TARİHE GEÇTİ
Cristiano Ronaldo dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu. Daha önce Miroslav Klose, Pele ve Uwe Seeler bunu başarmıştı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim oldu.
Fas karşısında 4. dakikada maçın tek golünü atarak Portekiz'e 3 puanı getiren Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 2 maçta attığı 4 golle Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yaptı ve Avrupa'daki ülkelerin milli takımları baz alındığında en golcü oyuncu unvanının da sahibi oldu.
Grubun ilk maçında İspanya filelerini 3 kez havalandıran ve Fas karşısında da takımını öne geçiren golü atan Portekizli yıldız, 85 gole ulaşarak, 84 golü bulunan Macar efsanesi Ferenc Puskas'a ait rekoru kırdı.
Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında Ronaldo ve Puskas'ın ardından 75 gollü Macar Sandor Kocsis ve 71 golü bulunan Alman Miroslav Klose sıralandı.
Ronaldo, 109 gole sahip İranlı Ali Daei'den sonra da tüm zamanların milli takım formasıyla en golcü ikinci oyuncusu oldu. Portekiz'in Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta attığı 4 golün tamamı Cristiano Ronaldo'dan geldi.
PORTEKİZ'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası elemelerinden sonra bu organizasyonların finallerinde de ülkesine yıllardır hayat veren Ronaldo'nun üstün başarısı rakamlara da yansıdı.
Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına 20 Ağustos 2003 yılında çıkan Ronaldo, 15 yılda ülkesiyle birlikte sayısız başarı yaşadı.
Portekiz, Ronaldo'dan önce 17 Dünya Kupası'nın 14'üne gidemezken yıldız golcünün forma giymesiyle birlikte düzenlenen 4 Dünya Kupası'na da katıldı.
Portekiz, Ronaldo'dan önce 11 Avrupa Şampiyonası'nın 8'ine katılamazken Ronaldo'dan sonra 4 turnuvada 1 şampiyonluk 1 final 1 yarı final ve 1 çeyrek final oynadı!
TAM GOL MAKİNESİ!
Cristiano Ronaldo, 150 maçta attığı 120 Şampiyonlar Ligi golüyle, bu organizasyonun en golcü oyuncusu. En yakın takipçisi ise 100 golü bulunan Arjantinli Ronaldo!
Avrupa Şampiyonası tarihinde final maçlarında 9 gol atan Ronaldo, Michel Platini ile en golcü oyuncu konumunda.
Eleme maçları dhail Avrupa Şampiyonası'nda 29 golü bulunan CR7, organizasyon tarihinin en skorer oyuncusu.
Ronaldo, 438 maçta attığı 450 golle de Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu durumunda!
HER TÜRLÜ ATIYOR!
Ronaldo, her geçen gün yeni bir rekor daha kırıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen adeta gençleşen Portekizli yıldız, 2002'den bu yana bir Dünya Kupası'nda hem sağ ayak hem sol ayak hem de kafayla gol atan dördüncü futbolcu oldu.
Ronaldo'nun henüz 2 maçta başardığı bu istatistiği 2006'da Miroslav Klose, 2010'da Wesley Sneijder, 2014'te James Rodrigues yakalamıştı.
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