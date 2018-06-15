2018 Dünya Kupası sürerken Cristiano Ronaldo müthiş performansıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Portekiz ile İspanya'nın 3-3 berabere kaldığı maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Ronaldo, tarihe geçmeyi başardı. Cristiano Ronaldo dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu. Daha önce Miroslav Klose, Pele ve Uwe Seeler bunu başarmıştı.

Ayrıca Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim oldu.