Made ira Havalimanı’na konulan ancak Portekizli yıldıza benzemediği için çok eleştiri alan Cristiano Rolando’nun bronz heykeli değiştirildi. Geçen yıl açılan ve sosyal medyada ‘alay’ konusu olan heykel kaldırılırken, yerine Ronaldo’ya ‘daha çok benzeyen’ yeni bir büst yerleştirildi. Değiştirilme talebinin Ronaldo’nun ailesinden geldiği açıklandı.

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