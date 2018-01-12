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Los Angeles Santa Monica'da gerçekleşen ödül törenine Hollywood'un ünlü isimleri katıldı. Geçtiğimiz hafta 75'inci Altın Küre Ödülleri'ne siyahlar içinde katılan yıldız isimler, bu kez geceye beyazın baskın olduğu renkli tasarımlarla geldiler...