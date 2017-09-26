Sindirim sistemimiz ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden bir sistemdir. Bu sistemin sıklıkla ince bağırsak bölümünün son kısmında görülen Crohn Hastalığı; nedeni bilinmeyen, tamamıyla iyileşmeyen, cerrahi müdahale gerektirebilen ciddi bir rahatsızlıktır. Genel Cerrahi Bölümü uzmanları, Crohn hastalığı ve tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Crohn hastalığını “sindirim sisteminin her hangi bir yerinin de tutulabildiği, ancak daha çok ince bağırsağın son kısmının tutulduğu; kronik, nedeni belli olmayan, bağırsak duvarının tüm kas tabakasını tutan iltihabi bir hastalık” olarak tarif eden Op. Dr. Baydar, hastalığın yüz binde 200 oranında, daha çok kadınlarda, ortalama 30-40 yaşları arasında izlendiğini belirtti.

CROHN HASTALIĞININ NEDENİ BİLİNMİYOR



Crohn hastalığının nedeni bilinmese de oluşumunu genetik ve çevresel faktörlerin tetiklediğini söyleyen Op. Dr. Baydar, bu faktörleri “Hastaların birinci dereceden akrabalarında risk 14-15 kat daha fazladır; yüksek sosyoekonomik düzey ve sigara içmek de önemli faktörlerdir” şeklinde anlattı ve anne sütü ile beslenmenin Crohn hastalığı gelişimine karşı koruyucu olduğunu sözlerine ekledi.

BAĞIRSAK DIŞI HASTALIKLAR DA BELİRTİLERİ ARASINDA

Hastalığın en yaygın belirtisinin “karın ağrısı” olduğu söyleyen Op. Dr. Baydar, şikayetlerin gösterebileceği farklılıkları şu sözlerle anlattı: “Bağırsak tıkanmaları olabilir, fistüller gelişebilir, inflamatuvar hastalık agresif seyredebilir. Kilo kaybı, ateş, çocuklarda büyüme-gelişme geriliği devamlı veya zaman zaman Crohn hastalığının bulguları olabilir. Crohn hastalarının dörtte birinde bağırsak dışı hastalıklar da izlenir. Bunlar en çok deride, eklemlerde, gözde, karaciğer ve safra yollarında, böbrek ve idrar yollarında, damar kalp ve akciğerlerde olur.”

HASTALIK TAMAMEN İYİLEŞTİRİLEMİYOR

Op. Dr. Baydar, “Klinik hikaye ile birlikte yapılan endoskopik incelemede tanı konur” diyerek Crohn hastalığını tanımlayan tek başına bir test, bulgu veya işaret olmadığını söyledi ve tedavi hakkında şu bilgileri verdi: “Crohn hastalığını tamamen iyileştiren bir tedavi şekli olmadığından, hastalık sonucu çıkan semptomlara yönelik tedavi verilir. İlaç tedavisi hastalığın bulgularını azaltmak ve hastalığın yeniden alevlenmesini önlemek için verilir. Hastalığın alevlendiği dönemlerde özel beslenme destekleri ve önerileri verilebilir.”

Cerrahi tedavi ne zaman gereklidir?



Yüzde 50-70 oranında Crohn hastalarının tedavileri süresince en az bir kez cerrahi tedaviye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Op. Dr. Baydar “Genellikle agresif ilaç tedavisine cevap vermeyen, komplikasyonlar gelişen hastalarda cerrahi tedavi tercih edilir. Bazen cerrahi tedavi, ilaç tedavisine bağlı gelişen yan etki zararlarının önlenmesinde tercih edilebilir. Crohn hastalıklı çocukların yüzde 30'unda gelişme geriliği varlığı, cerrahiyi gerektirir” dedi ve cerrahi gerektiren diğer durumları “Aniden ciddi hastalığın ortaya çıkışı (ağır iltihabi durum veya toksik tablo), ilaç tedavisinde başarısızlık, bağırsakta tıkanma olması, komplike fistüller, kanama, kanser riski” olarak sıraladı.

Cerrahi ile hastalıklı kısımları alınan hastaların çoğunda hastalığın yeniden geliştiğini söyleyen Op. Dr. Baydar, “Hastalık, hastaların üçte birinde ilk cerrahiden sonra ortalama 5 yıl içinde yeniden cerrahi gerektirir” dedi.