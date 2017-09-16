Crotone Inter maçı: 0-2

Inter'in Serie A'daki müthiş gidişatı sürüyor...

4. Haftada Crotone deplasmanına konuk olan Inter rakibini 82. dakikada Milan Skriniar ve 90. dakikada da Ivan Perisic attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

4'te 4 yapan Luciano Spalletti'nin öğrencileri 12 puana yükseldi.

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