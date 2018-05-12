Crotone - Lazio rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Crotone, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Lazio takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Crotone 34 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Lazio 71 puanda ve 4. sırada. Crotone son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lazio son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 426. İddaa'da Crotone kazanır 3.20, berabere biter 3.20, Lazio kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Crotone son haftadaki Lazio müsabasında 3-1 kazandı.

Lazio, Crotone karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Crotone, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 23 gol yedi.

Lazio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lazio, 42 gol atarken 26 gol yedi.