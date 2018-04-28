Crotone - Sassuolo maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie A maçında Crotone ile Sassuolo, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Crotone 31 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Sassuolo 37 puanda ve 13. sırada. Crotone, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sassuolo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 135 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crotone kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Sassuolo sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Crotone önceki hafta Lazio mücadelesinde 3-1 kazandı.

Sassuolo ise Torino maçında 5-3 yenildi.

Crotone, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Crotone, kendi sahasında 17 gol attı, 22 gol yedi.

Sassuolo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sassuolo, 15 gol atarken 32 gol yedi.