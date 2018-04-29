Crotone - Sassuolo maçı öncesi rakamlar

Crotone ve Sassuolo, 29 Nisan 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Crotone 31 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Sassuolo 37 puanda ve 13. sırada. Crotone son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sassuolo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 135 kodlu maçı oynayanlar; Crotone galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Sassuolo galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Crotone son haftadaki Lazio müsabasında 3-1 kazandı.

Sassuolo ise Torino karşılaşmasında 5-3 yenildi.

Crotone, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Crotone, kendi sahasında 17 gol attı, 22 gol yedi.

Sassuolo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sassuolo, 15 gol atarken 32 gol yedi.