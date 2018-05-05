Cruzeiro - Botafogo düellosu

Cruzeiro ve Botafogo, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 1 puanlı Cruzeiro 18. sırada bulunuyor, Botafogo 5 puana sahip ve 6. sırada. Cruzeiro son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Botafogo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruzeiro kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Botafogo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Cruzeiro son hafta oynanan Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Botafogo, Cruzeiro karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cruzeiro, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Botafogo, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Botafogo 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.