Cruzeiro - Palmeiras düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Cruzeiro, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Palmeiras takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. 10 puanlı Cruzeiro 10. sırada bulunuyor, Palmeiras 11 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Cruzeiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Palmeiras, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Cruzeiro galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Palmeiras galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cruzeiro önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Palmeiras ise Cruzeiro karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Cruzeiro, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Palmeiras, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palmeiras 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.