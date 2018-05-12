Cruzeiro - Sport Recife maçı heyecanı

Cruzeiro ve Sport Recife, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Cruzeiro 4 puanla 14. sırada, Sport Recife 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Recife, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruzeiro kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Sport Recife sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Cruzeiro son haftadaki Botafogo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Sport Recife, Corinthians karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cruzeiro, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Sport Recife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Recife, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.