Cruzeiro - Universidad de Chile maç önü

Copa Libertadores Grup 5 heyecanı devam ediyor. Cruzeiro, 27 Nisan 2018 Cuma günü Universidad de Chile takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. 2 puanlı Cruzeiro 3. sırada bulunuyor, Universidad de Chile 5 puana sahip ve 2. sırada. Cruzeiro son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Universidad de Chile son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruzeiro kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universidad de Chile sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Cruzeiro son hafta oynanan Universidad de Chile maçında 5-1 kazandı.

Universidad de Chile ise Cruzeiro karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cruzeiro, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Universidad de Chile, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad de Chile 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.