Cruzeiro - Universidad de Chile maç önü

Copa Libertadores Grup 5 heyecanı devam ediyor. Cruzeiro, 27 Nisan 2018 Cuma günü Universidad de Chile takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi Cruzeiro 2 puanla 3. sırada, Universidad de Chile 5 puanla 2. sırada bulunuyor. Cruzeiro son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Universidad de Chile, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 502 kodlu maçı oynayanlar; Cruzeiro galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Universidad de Chile galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Cruzeiro önceki hafta Universidad de Chile mücadelesinde 5-1 kazandı.

Universidad de Chile ise Cruzeiro karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cruzeiro, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Universidad de Chile, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad de Chile 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.