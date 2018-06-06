Cruzeiro - Vasco da Gama rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Cruzeiro, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. Maç öncesi Cruzeiro 16 puanla 2. sırada, Vasco da Gama 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Cruzeiro son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vasco da Gama, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 508 kodlu maçı oynayanlar; Cruzeiro galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 3.60, Vasco da Gama galibiyet oranı 8.00. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Cruzeiro son haftadaki Racing Club müsabasında 2-1 kazandı.

Vasco da Gama ise Universidad de Chile maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cruzeiro, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Vasco da Gama, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasco da Gama 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.