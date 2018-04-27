Crystal Palace - Leicester City karşılaşma önü

İngiltere Premier Lig maçında Crystal Palace ile Leicester City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 35 puanlı Crystal Palace 14. sırada bulunuyor, Leicester City 44 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Crystal Palace, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Leicester City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 116 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crystal Palace kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Leicester City sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Crystal Palace son haftadaki Manchester United müsabasında 2-0 yenildi.

Leicester City ise Bournemouth maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Crystal Palace, 22 gol attı ve 27 gol yedi.

Leicester City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leicester City, 27 gol atarken 28 gol yedi.