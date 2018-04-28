Crystal Palace - Leicester City karşılaşma önü

İngiltere Premier Lig maçında Crystal Palace ile Leicester City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Crystal Palace 35 puanla 14. sırada, Leicester City 44 puanla 9. sırada bulunuyor. Crystal Palace son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Leicester City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 116 kodlu maçı oynayanlar; Crystal Palace galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Leicester City galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Crystal Palace önceki hafta Manchester United mücadelesinde 2-0 yenildi.

Leicester City ise Bournemouth maçında 1-1 berabere kaldı.

Crystal Palace, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 27 gol yedi.

Leicester City, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leicester City 27 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.