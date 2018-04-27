Crystal Palace - Leicester City karşılaşma önü

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Crystal Palace, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Leicester City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Crystal Palace 35 puanla 14. sırada, Leicester City 44 puanla 9. sırada bulunuyor. Crystal Palace son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Leicester City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 116 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crystal Palace kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Leicester City sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Crystal Palace önceki hafta Manchester United mücadelesinde 2-0 yenildi.

Leicester City ise Bournemouth karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Crystal Palace, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 27 gol yedi.

Leicester City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Leicester City, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.