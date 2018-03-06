İngiltere Premier Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Crystal Palace, Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip maçın henüz başında 1-0 öne geçti. Christian Benteke'nin asistinde topla buluşan Townsend rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Crystal Palace devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Patrick van Aanholt, farkı 2'ye çıkardı.

Manchester United'ta 55. dakikada Chris Smalling sahne aldı. Antonio Valencia'nın asistini değerlendiren savunmacı skoru 2-1'e getiren golü attı.

Dakikalar 76'ya geldiğinde Manchester United'da sahneye bu kez Romelu Lukaku çıktı. Belçikalı yıldız attığı golle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın son anlarında Nemanja Matic harika bir gole imza attı. Sırp futbolcu attığı müthiş golle skoru 3-2'ye getirdi ve takımına 3 puanı kazandırdı. Öte yandan Matic, golü sonrasında sosyal medyada gündeme oturdu.

Manchester United bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti ve ikinci sırayı Liverpool'dan geri aldı. Crystal Palace ise haftayı 27 puanla kapadı.