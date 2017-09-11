Crystal Palace'ta Frank de Boer ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, Hollandalı çalıştırıcı Frank de Boer'in görevine son verdi.

Frank de Boer, çıktığı 4 maç sonundan galibiyet alamadı. Londra ekibi, rakip fileleri havalandırma başarısı da gösteremedi.



İngiliz ekip bu istatistikle Premier Lig tarihine geçti. 93 yıldır ilk kez bir takım gol atamadan 4 haftayı geride bıraktı.

Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Inter'de başarısız bir sezon geçirmişti ve İtalyan ekip kasım ayında görevine son vermişti.